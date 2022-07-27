На встрече в Сочи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган "обсудят военно-техническое сотрудничество".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков, ответил на вопрос о том, обсуждал ли Путин с Эрдоганом сотрудничество в производстве беспилотников Bayraktar.

Ранее Эрдоган заявил о желании России сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar, разработанных компанией Baykar Makina.

В самой Baykar Makina ранее заявляли, что не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

Напомним, что президент Турции 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом. Там он проведет переговоры с президентом России. В повестке дня встречи – тема войны между Россией и Украиной и иные процессы в регионе.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.