Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова встретятся, на этот раз в Сочи.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно его информации, президент Турции 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом. Там он проведет переговоры с президентом России.

В повестке дня встречи – тема войны между Россией и Украиной и иные процессы в регионе.

Ожидается, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по поводу зернового коридора.

Как писала "Страна", последняя встреча Эрдогана и Путина состоялась 19 июля в Тегеране. Тогда лидеры стран обсудили ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотрели ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза украинского зерна.

Между тем сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, работа по продуктовой сделке началась. Скоро первое судно с зерном покинет один из украинских портов.