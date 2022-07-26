Президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул Запад в плохом отношении к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью TRT.

"Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - сказал Эрдоган.

Также, он заявил, что Турция не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, пока они не решат вопрос с курдами.

"До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждёт от нас уступок в этом вопросе".

Эрдоган также заявил, что голосование Турции на Мадридском саммите за вступление этих стран - это только "меморандум".

Отметим, что основная формальность - это ратификация их вступления в парламенте Турции

По словам президента Турции, обстрел порта Одессы "опечалил" Турцию. Но кого-то конкретного (а именно Россию, которая нанесла удар) Эрдоган в этом контексте не упомянул.

"Мы видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется против нас всех".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.