Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "сводит США с ума" по многим направлениям, хоть и сыграл ключевую роль в разблокировании украинского зерна.

Об этом пишет The New York Times.

Эрдоган остается для Джо Байдена "головной болью", потому что продолжает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, не может договориться с Альянсом по поводу поставок Турции истребителей F-16, а недавно еще и съездил в Иран, где провел трехсторонние переговоры с главами Ирана и России.

В пятницу Белый дом выразил озабоченность по поводу угроз Эрдогана начать новое вторжение в северную Сирию - против поддерживаемых США курдских сил.

У Эрдогана, пишет газета, "уникальное положение турецкого лидера как военного союзника, который часто расходится с повесткой дня его западных союзников. Для официальных лиц США это часто сводящая с ума роль".

Но поделать с Эрдоганом США ничего не могут, поскольку у Турции - ключевая роль на стыке Запада и Востока, как географически, так и геополитически. Это подтвердилось и при заключении "зерновой сделки".

Критики Эрдогана в окружении Байдена и в Конгрессе требуют от Белого дома усилить нажим на турецкого президента, но пока политика Вашингтона здесь находится в тупике, констатирует NYT.

Напомним, что в Иране встретились Путин и Эрдоган, чтобы обсудить вывоз зерна из Украины.

После этого в Германии раскритиковали Эрдогана за фото с Путиным.

А в глава украинской разведки заявил, что в Тегеран на встречу с Раиси и Эрдоганом вообще летал двойник Путина.