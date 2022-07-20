Турция планирует платить за российские энергоносители в лирах, отказавшись от доллара.

Об этом пишет Bloomberg.

Турецкие чиновники заявляют, что страны рассматривают возможность использования лиры. Они также сообщили, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране намеревался обсудить оплату импортируемых российских энергоносителей в другой валюте (не в долларах).

В то же время, один из чиновников заявил, что рассматриваемый механизм может позволить Турции использовать турецкие лиры для импорта энергоносителей. А платежи в турецкой валюте могут быть использоваться Москвой для финансирования закупок Россией товаров и услуг у турецких поставщиков.

Вместе с тем, рубли должны стать частью любого торгового соглашения между двумя странами, говорит собеседник агентства.

РФ остается важным источником поставки энергоресурсов для Турции. Она обеспечила четверть импорта сырой нефти в Турцию и около 45% закупок природного газа в прошлом году, "что дало Москве огромное положительное сальдо в двусторонней торговле", пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Путин в Иране встретился с Эрдоганом, чтобы обсудить вывоз зерна из Украины.

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