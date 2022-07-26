Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать в производстве беспилотников, разработанных компанией Baykar Makina (Baykar Makina - разработчик БПЛА Bayraktar).

Он также заявил, что ОАЭ сделали предложение о создании завода Baykar на своей территории. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Напомним, 19 июля генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​сказал в комментарии телеканалу CNN, что его компания не поставляла и никогда не будет поставлять свою продукцию в Россию, поскольку поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость.

Ранее Эрдоган упрекнул Запад в "неправильном" отношении к президенту РФ Путину. "Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - сказал Эрдоган.

Также, он заявил, что Турция не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, пока они не решат вопрос с курдами.

По словам президента Турции, обстрел порта Одессы "опечалил" Турцию. Но кого-то конкретного (а именно Россию, которая нанесла удар) Эрдоган в этом контексте не упомянул.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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