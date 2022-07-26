Зерно готовят к вывозу. Фото: usm.media

Работа по продуктовой сделке началась. Скоро первое судно с зерном покинет один из украинских портов.

Об этом заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр обороны Турции Хулуси Акар.

Чиновник сказал, что представители Украины, России, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести корабль в море.
 
"Мы работаем над разработкой плана по безопасной перевозке зерна. Суда будут обследовать в украинских портах, во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН", - добавил Акар.
 
По его словам, украинские лоцманы будут вести корабли с зерном по безопасным разминированным маршрутам.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Сделка, которую подписали представители Украины, России, Турции и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
  
Как писала "Страна", по итогам заключения зерновой сделки Турция сможет покупать зерно, которое будет экспортироваться морем, по ценам ниже мировых.

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