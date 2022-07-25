Украина прекратит морской экспорт зерна, о котором на прошлой неделе удалось договориться, если ООН и Турция не обеспечат безопасность судов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге.

"Мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют - оно работает, если не гарантируют - оно не работает", - отметил Кубраков.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что экспорт украинского зерна начнется уже на этой неделе.

А сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет уничтожать украинскую военную инфраструктуру, несмотря на зерновую сделку.

На этом фоне стало известно, что Украина и США готовятся вывозить украинское зерно наземным транспортом, если морская сделка с РФ сорвется.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.