Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео передвижения зерновозов, которые ехали по городу в сторону порта с Донецкого направления.

Соответствующее видео появилось в его Телеграм-канале.

По словам Андрющенко, в порту возобновлено электроснабжение и идет подготовка для перевалки зерна.

"Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что три украинских порта готовятся к возобновлению работы для экспорта зерна. Речь шла о портах в Одессе, Черноморске и Южном.

Также писали, что в ООН надеются, что первые партии украинского зерна и российские удобрения отправят в ближайшее время.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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