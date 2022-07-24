В Мариуполе российские оккупанты пытались устроить детский праздник в разрушенном парке "Радуга". Маленькие украинцы показали свою любовь к Украине, нарисовав сине-желтые сердца.

Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

"Мариуполь. Оккупация. Дети. Российские оккупанты пытались устроить детский праздник в разрушенном парке "Радуга". Смотрите на картинки наших детей на асфальте. Они громче любых слов. Сине-желтые цвета. Для них Мариуполь - это Украина! В их сердцах живет любовь к Украине! И это не сломать. Ради таких детей мы и боремся. Украина сражается и обязательно победит!" – говорится в сообщении мэрии.

Ранее мы писали, что мэр Мариуполя заявил, что восстановление города обойдется более чем в 14 млрд долларов и займет 7-10 лет. По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов, разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов.

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