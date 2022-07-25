США и Украина работают над "планом Б" по экспорту зерна после обстрела Россией одесского порта. Этот план подразумевает вывоз продовольствия наземным транспортом.

Об этом сообщила администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в интервью CNN.

"План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они были лучше согласованы с европейскими, чтобы экспорт мог двигаться быстрее", — сказал Пауэр и добавила, что "нельзя доверять ничему из того, что говорит Владимир Путин".

Она надеется, что сделка по зерну "каким-то образом состоится", несмотря на стремление России "немедленно отвернуться" от нее, обстреляв порт, потому что тогда удастся снизить цены на зерно.

Напомним, что в пятницу Украина, Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна по морю.

А уже через день Россия нанесла ракетный удар по порту Одесса.

Сегодня в Кремле заявили, что удар войск РФ по порту Одессы не должен влиять на выполнение сделки по зерну.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.