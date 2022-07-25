В Кремле заявили, что российский удар по порту Одессы не должен влиять на выполнение сделки по зерну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Это связано исключительно с военной инфраструктурой, это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не должно повлиять на начало процесса отгрузки", - заявил Песков.

Так он по просьбе журналистов ответил на вопрос, "ставит ли под угрозу" этот удар выполнение сделки по зерну.

Напомним, что на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна через три морских порта - Одесса, Южный и Черноморск - Россия ударила ракетами "Калибр" по порту в Одессе.

Военные РФ выпустили четыре ракеты. Сбить удалось две из них. Остальные попали по объектам инфраструктуры порта, но зернохранилища при этом не пострадали.

После этого Владимир Зеленский заявил, что удар "Калибрами" по Одессе уничтожил возможность для диалога с Россией.

Советник Зеленского заявил о возможных сложностях с экспортом из-за удара России по Одесскому порту. При этом Украина продолжит исполнять договоренности и уже формирует зерновые караваны для отправки на экспорт по морю.