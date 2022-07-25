Лавров заявил, что Россия будет уничтожать украинскую военную инфраструктуру, несмотря на зерновую сделку
В МИД РФ заявили, что Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать т.н. "специальную военную операцию" и уничтожать военную инфраструктуру.
Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
До этого в Кремле заявили, что "удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна" в рамках достигнутого соглашения.
При этом ранее советник Владимира Зеленского заявил о возможных сложностях с экспортом из-за удара России по Одесскому порту.
А сам Владимир Зеленский сказал, что удар "Калибрами" по Одессе уничтожил возможность для диалога с Россией.
При этом Украина продолжит исполнять договоренности и уже формирует зерновые караваны для отправки на экспорт по морю.
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