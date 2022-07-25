В МИД РФ заявили, что Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать т.н. "специальную военную операцию" и уничтожать военную инфраструктуру.

Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

До этого в Кремле заявили, что "удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна" в рамках достигнутого соглашения.

При этом ранее советник Владимира Зеленского заявил о возможных сложностях с экспортом из-за удара России по Одесскому порту.

А сам Владимир Зеленский сказал, что удар "Калибрами" по Одессе уничтожил возможность для диалога с Россией.

При этом Украина продолжит исполнять договоренности и уже формирует зерновые караваны для отправки на экспорт по морю.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.