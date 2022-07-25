Начало экспорта зерна из Украины Черным морем начнется уже на этой неделе.

Об этом заявили в Мининфраструктуры.



"Считаем, что в течение ближайших суток мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идет про порт "Черноморск" - он будет первым. Потом будут порт "Одесса" и порт "Пивденный", - заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в ходе брифинга в Киеве.

Напомним, что 22 июля представители Украины, России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна. По условиям разминировать порты не будут, суда пойдут по безопасным фарватерам. Военное сопровождение судов не предполагается.

На следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна Россия ударила ракетами "Калибр" по порту в Одессе. Это один из трех портов, из которых собираются вывозить зерно.

Ранее сообщалось, что США и Украина работают над "планом Б" по экспорту зерна после обстрела Россией одесского порта. Этот план подразумевает вывоз продовольствия наземным транспортом.