К середине осени Украина может выйти на довоенный ежемесячный уровень экспорта зерна.

Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский в комментарии "Стране".

"5 миллионов тонн зерна - эта была наша минимальная цифра, которую мы ранее экспортировали из украинских портов. Это цифра, на которую нужно выйти. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени", - сказал министр.

Также он сообщил, сколько тонн нового урожая зерна уже собрано.

"За последние дни собрали больше 8 млн тонн", - сказал Сольский.

Кроме того, министр рассказал, заключаются ли уже сделки по продаже украинского зерна на условиях "ФОБ порты Украины".

"У нас договоры на вывоз украинского зерна в портах Украины подписаны давно, они просто не выполняются. А на новое зерно - думаю, контракты пока в процессе.

Это абсолютно частный бизнес, поэтому кто, что выполняет или не выполняет, кто судится или не судится, кто собирается выполнять старые контракты, а кто собирается передоговориться, кто продаёт по новым ценам - покупатели и продавцы сами умеют торговаться, поэтому мы за это не переживаем. Они справятся", - уверен Сольский.

Напомним, Украина планирует ежемесячно вывозить из трех морских портов Одесской области 3 млн тонн зерна.

Ранее мы писали, что министр аграрной политики Николай Сольский сообщил, что экспорт зерновой продукции сократился в три раза в сравнении с предыдущими годами.