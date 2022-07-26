Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить российский город Сочи 5 августа с однодневным визитом.

Об этом сообщил его офис, передает Reuters.

Никаких дополнительных подробностей этого визита пока неизвестно.

Напомним, что накануне Эрдоган упрекнул Запад в "неправильном" отношении к Владимиру Путину.

"Мы смотрим и на Путина, и на Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - сказал Эрдоган.

А сегодня Эрдоган сообщил, что Россия хочет сотрудничать в производстве Bayraktar.

Ранее авторитетная The New York Times сообщало, что Эрдоган "сводит Байдена с ума", но президент США ничего не может с ним поделать. Байдену не нравится, что Эрдоган продолжает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, не может договориться с Альянсом по поводу поставок Турции истребителей F-16, а недавно еще и съездил в Иран, где провел трехсторонние переговоры с главами Ирана и России.

При этом Турция стала одним из подписантов соглашения об экспорте украинского зерна.