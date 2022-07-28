Посольство Украины в Ливане призвало власти прояснить условия, на которых сирийскому кораблю, перевозящему, по утверждению Киева, украденный ячмень, разрешили пришвартоваться в Триполи.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.

Сирийское судно Laodicea, принадлежащее государственной судоходной компании SYRIAMAR, было сфотографировано проходящим через пролив Босфор в Средиземное море 23 июля.

И компания, и судно попали под санкции Министерства финансов США в 2015 году.

На встрече с президентом Ливана посол Украины Игорь Осташ "обратил внимание президента Республики на то, что 27 июля 2022 года в морской порт Триполи зашло сирийское судно с ячменем, вывезенным с оккупированных территорий в порту Феодосия".

"Он также выразил надежду, что будут приняты меры по выяснению условий стоянки этого корабля в ливанских территориальных водах", — добавили в посольстве.

"Было подтверждено, что этот инцидент может нанести ущерб двусторонним отношениям", – говорится в сообщении.

Между тем в сети появились карты с изображением зернового коридора, по которому будут вывозить Черным морем украинский урожай.

А сегодня стало известно, что первое судно с зерном из Украины выйдет уже в пятницу, 29 июля, и может пойти в Сомали.