Фрегаты Военно-морского флота Турции Yavuz класса MEKO 200TN Track I и Yıldırım F243 прошли через Босфор в направлении Черного моря.

Об этом сообщил 26 июля в Твиттере обозреватель движения по Босфору Йорюк Ишик.

"Фрегаты ВМС Турции Yavuz класса MEKO 200TN Track I и Yıldırım F243 прошли через Босфор в направлении Черного моря", - написал Ишик в соцсети.

Предполагается, что оба фрегата будут обеспечивать движение караванов с зерном, идущих из черноморских портов Украины, а также их осмотр и возможное сопровождение.

Ранее "Страна" сообщала, что в Стамбуле заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских портов.

Также мы писали, что ранее в Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна. Согласно соглашению, инспекционные группы, которые будут проверять суда идущие из и в украинские порты на предмет наличия оружия и прочих запрещённых к перевозке товаров, будут состоять из представителей всех сторон соглашения.