Первый корабль с украинским зерном может выйти из черноморских портов уже на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Он спрогнозировал, что экспорт может начаться через несколько дней после начала работы координационного центра в Стамбуле. Он открывается сегодня, 27 июля.

По данным турецкого чиновника, все детали, в том числе безопасный маршрут для судов, уже проработаны.

Напомним, что после подписания соглашения по вывозу украинского зерна, под которым поставили подписи представители Украины, Турции, России и ООН, Украина планирует ежемесячно вывозить из трех морских портов Одесской области 3 млн тонн зерна. Речь идет о портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Первые два заработают на этой неделе, последний присоединят со следующей.

Также министр агрополитики заявил, что к октябрю Украина может выйти на довоенный ежемесячный уровень экспорта зерна.

Если же морская сделка сорвется, то Украина и США готовятся вывозить украинское зерно наземным транспортом. Об этом заговорили после того, как РФ обстреляла порт Одессы на следующий день после подписания соглашения по зерну.

По условиям договора разминировать порты не будут, суда пойдут по безопасным фарватерам. Военное сопровождение судов не предполагается.