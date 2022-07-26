Продовольственные трейдеры скептически относятся к сделке по экспорту украинского зерна.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

По словам экспортеров, самым большим препятствием для судов с зерном, которым предстоит покинуть черноморские порты Украины на этой неделе, являются опасения по поводу страховки.

"Остаются вопросы о том, захотят ли страховые компании страховать суда во время плавания в заминированных водах, в то время как покупатели не решаются делать новые заказы, учитывая риск атак со стороны России", – пишет издание.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. Сделка, которую подписали представители Украины, России, Турции и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Как писала "Страна", по итогам заключения зерновой сделки Турция сможет покупать зерно, которое будет экспортироваться морем, по ценам ниже мировых.

Мы также рассказывали, что работа по продуктовой сделке уже началась. Скоро первое судно с зерном покинет один из украинских портов.