Первое судно с зерном из Украины выйдет в пятницу, 29 июля, и может пойти в Сомали.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс на брифинге.

По его словам, путь в Сомали займет шесть недель.

Ранее мы писали, что в Черное море уже вошли турецкие фрегаты для обеспечения вывоза украинского зерна.

Также "Страна" сообщала, что в Стамбуле заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.