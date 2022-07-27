Первые суда могут пройти по "зерновому коридору", о котором договорились в Стамбуле, уже в ближайшие две недели.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Bloomberg.

"Суда, покидающие порты Одессы, будут выходить в Черное море по маршруту, определенному украинской стороной. После входа в турецкие воды их продолжат отслеживать. По прибытии в Стамбул судна будут досматривать. Та же процедура будет применяться для суден, отбывающих в направлении черноморских портов", - сказал он.

Ранее стало известно, что в Черное море уже вошли турецкие фрегаты для обеспечения вывоза украинского зерна.

Также в Стамбуле уже заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.