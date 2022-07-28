Появились карты с изображением зернового коридора, по которому будут вывозить Черным морем украинский урожай.

Их разместил в Фейсбуке главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

Цифра "1" на карте означает район осмотра судов, приема и высадки лоцмана.

Цифра "2" - район, где будут формировать и расформировывать конвой.

Фиолетовая линия – морская граница (12-мильная зона в территориальных водах). Синяя точка – остров Змеиный.

Вчера одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX опубликовала маршруты движения морских караванов с зерном через Черное море.

Ранее "Страна" сообщала, что первые суда могут пройти по зерновому коридору, о котором договорились в Стамбуле, уже в ближайшие две недели.

А сегодня стало известно, что первое судно с зерном из Украины выйдет уже в пятницу, 29 июля, и может пойти в Сомали. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс на брифинге. По его словам, путь в Сомали займет шесть недель.