Одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX опубликовала маршруты движения морских караванов.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет о караванах судов, которые должны выдвинуться из заблокированных украинских портов в рамках "зерновых соглашений".

Ранее "Страна" сообщала, что первые суда могут пройти по "зерновому коридору", о котором договорились в Стамбуле, уже в ближайшие две недели.

Также стало известно, что в Черное море уже вошли турецкие фрегаты для обеспечения вывоза украинского зерна. Это фрегаты Военно-морского флота Турции Yavuz класса MEKO 200TN Track I и Yıldırım F243.

Кроме того, в Стамбуле уже заработал совместный координационный центр Украины, РФ, Турции и ООН по зерну.