Послы стран G7 в Украине сегодня, 29 июля, приехали в Одессу. Как сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, цель визита – контроль за стартом "зернового коридора".

Об этом она написала у себя в Twitter.

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать сделку", - написала Симмонс.

По данным ООН, первый корабль с украинским зерном сегодня может отправиться в Сомали.

Напомним, ранее мы публиковали карты морского коридора для вывоза украинского зерна.

Также мы писали, что в МИД Турции считают, что зерновая сделка создаст доверие, позволит РФ и Украине встретиться в Анкаре.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.