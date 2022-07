Украинские военные отбили попытки противника уточнить размещение украинских позиций в Харьковской области на направлении Новая Гусаровка - Гусаровка. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник ведёт штурмовые действия при поддержке авиации. Пытается определить систему обороны наших подразделений. Также враг безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины на Славянском направлении, понес потери и отошел.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия вдоль государственной границы Украины, производит систематические обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны", - пишет в утренней сводке Генштаб.

Также в ведомстве уточнили, что враг вел воздушную разведку БПЛА в районах Прудянки, Дуванки и Шаповаловки в Харьковской области. Нанес авиационный удар возле Старого Салтова.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты - Вершина и Покровское - Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка - Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Зафиксировано ведение воздушной разведки враждебными БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Почти на всех направлениях враг обстреливал позиции Украины из ствольной артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

