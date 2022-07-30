Новый омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец требует от Международного комитета Красного Креста и мониторинговой миссии ООН допустить его на территорию Еленовской колонии Донецкой области, где массово погибли украинские военнопленные.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Я вчера официально обратился к Международному комитету Красного креста, к мониторинговой миссии ООН, к их руководителям с тем, чтобы я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я не просто готов, я требую, чтобы мне дали возможность посетить это место военного преступления", - сказал Лубинец.

Он также добавил, что обратился к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с предложением посетить вместе с ним Еленовку.

"Также хочу сообщить, что я официально обратился к омбудсмену Российской Федерации Москальковой, чтобы она рассмотрела возможность тоже вместе со мной прибыть на это место, чтобы в нашем присутствии эксперты-международники взяли пробы почвы, материалов, чтобы было абсолютно открытое расследование", - рассказал Лубинец.

Тем временем в "ДНР" заявили, что в результате удара по колонии в Еленовке погибли 53 человека. Напомним, что Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, а в Украине считают, что по Еленовке ударили россияне, чтобы скрыть свои преступления.

Пентагон допускает, что украинская армия непреднамеренно нанесла удар по Еленовке.

Напомним, что в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.

Также "Страна" писала, что создатель "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к этому массовому убийству.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.