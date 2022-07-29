Обстрел колонии в Еленовке – провокация ЧВК "Вагнер" с целью скрыть хищение средств.

Об этом заявляется в вечерней сводке Генштаба.

"28 июля, на временно оккупированной территории Донецкой области, в бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. Многие украинцы убиты и ранены – количество уточняется.

Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", – сообщает Генштаб.

В сообщении заявляется, что взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских военнопленных – "сознательная провокация и акт терроризма".

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины она осуществлена руками наемников из состава ЧВК "Вагнер" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ", – пишет Генштаб.

По его информации, главная цель взрыва – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

"Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия по Москве для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных", – сообщает Генштаб.

Напомним, в "ДНР" сообщили, что в Еленовской колонии погибли 53 человека.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что события в Еленовской колонии - попытка РФ скрыть преступления.