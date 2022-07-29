Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Валерием Залужным, начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым, и. о. главы СБУ Василием Малюком и омбудсменом Дмитрием Лубинцем по вопросу трагедии в Еленовке.

Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

По его словам, детально был обсужден обстрел колонии в Еленовке, в результате которого погибло более 50 украинских военнопленных.

"ООН и МККК, которые должны были гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, обязаны немедленно отреагировать", – заявил президент.

Напомним, советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что события в Еленовской колонии - попытка РФ скрыть преступления и пленные были мертвы еще до обстрела.

Ранее мы писали, что агентство Reuters опубликовало видео из колонии в Еленовке, где погибли 53 украинских пленных.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.