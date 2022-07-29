В Украине считают, что по Еленовке ударили россияне, чтобы скрыть свои преступления. Совместное заявление
Служба безопасности Украины опубликовала совместное заявление вместе с ВСУ, ГУР Минобороны и омбудсменом "о массовом убийстве украинских военнопленных 29 июля 2022 года в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области".
Заявление появилось в Фейсбуке ведомства.
В этом заявлении сказано, что:
- Взрыв в Еленовке "является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация ВСУ".
- ВСУ "наносят удары исключительно по российским военным объектам".
- "На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие".
В связи с этим СБУ и другие организации потребовали немедленно направить представителей ООН, Международного комитета Красного Креста, омбудсмена Верховной Ралы и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Еленовке с целью инспекционной миссии.
Ранее "Страна" писала, что в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и российского бизнесмена Евгения Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.
Также мы сообщали, что в Еленовку хотят поехать представители Международного комитета Красного Креста.