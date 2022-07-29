Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться до обстрелянной колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

Об этом "Суспильному" сообщил представитель МККК Александр Власенко.

"Мы знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и кто из находящихся там людей нуждается в нашей помощи", - сказал он.

Власенко подчеркнул, что если представители организации получат доступ в обстрелянную колонию, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будут.

"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", - отметил он.

По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация о нем, то мы ее дадим. Но только родственникам мы можем это сообщить", - сказал представитель МККК.

Ранее "Страна" писала, что в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и российского бизнесмена Евгения Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.

Также мы сообщали, что агентство Reuters опубликовало видео из колонии в Еленовке.