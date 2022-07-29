Пентагон допустил, что ВСУ непреднамеренно нанесли удар по СИЗО в Еленовке Донецкой области.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил на брифинге, что если удар по СИЗО в Еленовке, где погибли украинские военнопленные, нанес Киев, то это было сделано непреднамеренно.

"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", – сказал он.

Между тем Служба безопасности Украины опубликовала совместное заявление вместе с ВСУ, ГУР Минобороны и омбудсменом "о массовом убийстве украинских военнопленных 29 июля 2022 года в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области". В нем говорится, что взрыв в Еленовке "является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация ВСУ".

А в Генштабе ВСУ обвинили ЧВК "Вагнер" и российского бизнесмена Евгения Пригожина в убийстве украинских пленных в Еленовке.