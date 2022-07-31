Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 31 июля.

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях.

Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет.

Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

"И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш", - подытожил президент.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает свои отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление и сумела немного продвинуться в районе Авдеевки.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.