"Это им не поможет". Зеленский высказался о переброске российских войск на юг Украины. Обращение президента
Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 31 июля.
"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях.
Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет.
Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - сказал президент Украины.
Владимир Зеленский добавил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.
"И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш", - подытожил президент.
Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, Россия перебрасывает свои отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление и сумела немного продвинуться в районе Авдеевки.
Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.
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В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.
Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.
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