В оккупированном Херсоне россияне пытаются восстановить Антоновский мост, который получил серьезные повреждения после обстрела украинскими военными.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост. Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтверждённой пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты. Естественно, качество ремонта и надежность моста после этого вызывают большие сомнения. В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся...", - написал Соболевский.

Тем временем спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что на территории Херсонской области был уничтожен железнодорожный эшелон из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами врага.

"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию ​​Бриловка Херсонской области. Потери живой силы составили около 80 200-х и 200 300-х", - написал Братчук в Telegram.

Напомним, россияне активно перебрасывают инженерную технику в оккупированную Херсонскую область после ударов ВСУ по мостам.

Несколько дней назад Украина частично разрушила Антоновский мост, который соединял правый берег Днепра, где находится Херсон, с левым, где находится Крымский перешеек. Однако РФ пытается возводить понтонные переправы, чтобы доставлять в оккупированный Херсон припасы и еду для военных.

После этого ВСУ ударили и по железнодорожному мосту через Днепр, что еще сильнее ограничило возможности логистики российских войск.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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