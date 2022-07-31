Россияне активно перебрасывают инженерную технику в оккупированную Херсонскую область после ударов ВСУ по мостам.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергея Хлань в Facebook.

"По временно оккупированной Херсонщине наблюдается усиленное движение техники россиян. Но перебрасывают прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе "Урала" и т. д.", - написал Хлань.

Он сделал вывод, что ВСУ существенно испортили положение россиян в области из-за повреждения мостов.

Скриншот: Facebook/Сергей Хлань

Между тем российские СМИ пишут, что начался ремонт полотна Антоновского моста у Херсона, повреждённого обстрелом со стороны ВСУ.

Напомним, что несколько дней назад Украина частично разрушила Антоновский мост, который соединял правый берег Днепра, где находится Херсон, с левым, где находится Крымский перешеек. Однако РФ пытается возводить понтонные переправы, чтобы доставлять в оккупированный Херсон припасы и еду для военных.

После этого ВСУ ударили и по железнодорожному мосту через Днепр, что еще сильнее ограничило возможности сообщения.

Опасаясь контрнаступления Украины, Россия массово перебрасывает войска с Донбасса на Херсон, несмотря на усложненную логистику. А советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что РФ готовится наступать на юге страны.