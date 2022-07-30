Украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через Днепр в районе Херсона, заблокировав его использование российскими войсками.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении командования.

Напомним, по мнению британской разведки, если переправа через Днепр окажется невозможной и российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны, это будет значительным военным и политическим провалом для России.

Ранее мы писали, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по нему после обстрела перекрыто.

Также "Страна" сообщала, что россияне возвели понтонную переправу через Днепр прямо возле Антоновского моста.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.