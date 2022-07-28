В сети публикуют фото понтонной переправы, которую россияне возвели через Днепр прямо возле Антоновского моста.

Соответствующее фото появилось в телеграм-каналах.

Вместе с тем, в сети показали, как выглядит сейчас мост через реку Ингулец в подконтрольной РФ части Херсонской области. Через него осуществляется коммуникациях между северной (в районе Каховки) и южной (в районе Херсона) частями российского плацдарма на напряги берегу Днепра.

На видео, которое также появилось в паблика, запечатлено, что в мосту есть пробоины после обстрела ВСУ. Но авто по нему по одной из сторон ездят.

Напомним, после ударов по Антоновскому мосту, движение по нему остановили. Мост в очередной раз атаковали ВСУ. Они заявили, что удар наносился из артиллерии.

Кроме того, мы публиковали наиболее полное видео попаданий по Антоновскому мосту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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