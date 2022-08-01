В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 августа, в которой сообщается, что российские войска безуспешно штурмовали Марьинку и наступали в районах Авдеевки и Песок.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Бахмутском направлении россияне пытались штурмовыми действиями улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, но безуспешно. На Авдеевском направлении войска РФ наступали в направлениях Авдеевки и Песок. Пока неудачно, но боевые действия продолжаются. Западнее Донецка ВСУ отбили все попытки наступления на Марьинку. В южных областях россияне пытаются силами инженерных подразделений восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через Днепр.

Ранее мы писали, что замкомандующего войсками оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что на Донбассе в случае потери Бахмута под угрозой окажутся Краматорск, Славянск и все донецкое направление.

Также "Страна" сообщала, что Россия перебрасывает из Мариуполя на Запорожье пехоту и военную технику для форсирования рек.