В Украину прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на фронте", - написал министр и поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина за очередную военную поставку от США.

Ранее стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. В него войдут еще пять РСЗO HIMARS и 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Также сообщалось, что США вместе с союзниками выделяют Украине суммарно более 20 РСЗО HIMARS. Из них 12 установок уже были переданы Киеву ранее.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.