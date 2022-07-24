Западные военные эксперты просят не считать "Хаймарсы" чудо-оружием, поскольку на войне этот принцип не работает.

Об этом пишет военный аналитик, бывший австралийский генерал Мик Райан в колонке для CNN.

Он предупреждает, что, хотя Himars и "предоставил Вооруженным силам Украины новую "длинную руку" для нападения на российских захватчиков, на войне не существует такой вещи, как серебряная пуля".

При этом официальные лица США уверены, что точность этого оружия, как и других точных систем дальнего действия, постепенно изменит поле боя в Украине.

Но Украине нужен при этом бесперебойный поток боеприпасов с Запада.

Ранее The New York Times писало, что успешными ударами из установок HIMARS Украина пытается убедить Запад нарастить военную поддержку.

А министр обороны Алексей Резников заявлял, что для остановки войск России нужны около 50 HIMARS и сотня для контрнаступления Украины.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".