На Донбассе в случае потери Бахмута под угрозой окажутся Краматорск, Славянск и все донецкое направление.

Об этом заявил замкомандующего войсками оперативного командования "Север", генерал Дмитрий Красильников в интервью "Громадському".

"Считаю, что все-таки Бахмут, Соледар и Северск нужно удерживать. Все, что сейчас там происходит, дало возможность нашим военнослужащим, нашим подразделениям провести определенные перегруппировки и усилить оборону в этих направлениях. И учитывая, что огневое преимущество уже не такое господствующее у противника, как оно было раньше, то у меня есть надежда, что все же нам удается удержать и Бахмут, Соледар и Северск", - сказал Красильников.

Он добавил, что захват этих городов откроет противнику дорогу на Славянск и Краматорск.

А возможное наступление РФ на Константиновку создает риск окружения группы украинских войск в центральной части Донецкой области, говорит Красильников.

"И опять же захват Бахмута уже создает угрозу для нашей Донецкой группировки, потому что потом их атака на Константиновку приведет к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка и так далее", - сказал он.

Ранее украинская разведка подтвердила, что РФ массово перебрасывает подразделения с Донбасса на юг и в дальнейшем планирует применить их для ведения боевых действий на этом направлении.

Однако параллельно РФ ведет бои у Бахмута, о чем сообщалось в сегодняшней сводке Генштаба. ВСУ отбили атаку на соседний Соледар.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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