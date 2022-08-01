Главное управление разведки Минобороны Украины подтверждает информацию о переброске Россией большого количества войск на южное направление, а также уточняет, какие именно подразделения были передислоцированы.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге нашего государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины", - заявил Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о тактических группах воздушно-десантных войск, которые РФ еще две недели назад вывела из Донецкой области и перебросила в оккупированный Херсон, а также о войсках Восточного военного округа, которые использовались для наступления на Славянск.

Скибицкий считает это свидетельством того, что РФ не удается достичь своих целей, а украинское контрнаступление заставляет ее увеличить войска для обороны юга.

"Если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в России", - заявил представитель разведки.

Ранее британская разведка заявила, что Россия могла перебросить часть своих войск, так как определила свой запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

А президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что "это им не поможет".

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