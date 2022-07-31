Президент Беларуси Александр Лукашенко через пять месяцев войны продолжает поддерживать российское вторжение в Украину. Кроме того, он стал почти полностью зависимым от РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве напомнили, как 28 июля Россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси.

"Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для осуществления основных ударов своей неудачной попытки взять Киев в феврале. Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по украинскому конфликту, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования России по прекращению войны", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что режим Лукашенко становится все более авторитарным, в частности в стране существует смертная казнь за "подготовку террористических актов".

"Его продолжающиеся и безосновательные обвинения Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - считают в разведке.

Фото: Twitter/Ministry of Defence

Ранее "Страна" писала, что глава Черниговской ОВА Чаус предупредил об угрозе наземного наступления с территории Беларуси.

Также мы рассказывали, что министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время наступления на Украину с территории Беларуси не будет. Хотя в целом такой сценарий и допускает.