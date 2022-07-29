На сегодняшний день существует угроза наземного наступления на Черниговскую область с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Почти все ракеты, выпущенные в последнее время, они все выпущены с территории Республики Беларусь. Артиллерийские обстрелы на территории Черниговщины все производятся с территории России. Соответственно, мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы", - сказал Чаус.

Отметим, вчера войска РФ выпустили 9 ракет по Черниговской области.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью в случае прямого вторжения.

Также мы писали, что в ВСУ призвали военных Беларуси не вторгаться в Украину.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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