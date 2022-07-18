Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее войска пересекут границу.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Forbes.

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба.

При этом министр говорит, что ранее рассматривался транзит украинского зерна через территорию Беларуси, но только в крайнем случае, потому что "никому не хотелось иметь никаких дел с Минском". Но из-за прогресса в переговорах по экспорту зерна морем, такой вариант больше "не на повестке дня".

Ранее Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины.

При этом министр обороны Алексей Резников допускает сухопутное наступление со стороны Беларуси, но надеется, что не в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.