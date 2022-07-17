За неделю в Беларусь прилетели не меньше 15 военно-транспортных российских самолетов.

С 9 по 17 июля 2022 года мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала увеличение числа таких прилетов. Только на военный аэродром в Мачулищах прилетели как минимум:

10 Ил-76;

2 Ан-22;

3 Ан-124.

Наблюдатели отмечают, что Ан-22 - самый большой в мире турбовинтовой самолёт, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. Но что именно привезли в Беларусь, неизвестно.

Кроме того, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ. В общей сложности он пробыл на территории страны 5 с половиной дней и работал в сопровождении истребителей - трижды по 6 часов за это время.

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