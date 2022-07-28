Ранним утром 28 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Черниговской области. Попадание зафиксировано в районе Гончаревского.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации, удар наносился после 05:00 с территории Беларуси. В регионе сработала ПВО.

В оперативном командовании "Север" сообщили, что согласно данным белорусских источников, по Украине с территории страны выпустили более 20 ракет.

В Гончаревской громаде Черниговской области было 9 прилетов, ракеты попали в лесной массив.

Напомним, также утром россияне нанесли ракетный удар по Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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