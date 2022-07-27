В Чернигове планируют переименовать 18 улиц и пять переулков.

Об этом сообщила комиссия горсовета, подготовившая соответствующий проект.

Названия Московская, Белорусская, Гомельская, Пушкина, Гагарина и другие предлагают убрать с карты Чернигова, заменив их либо историческими названиями, либо именами фигур, внесших весомый вклад в развитие города и государства, либо в честь современных военных событий, говорится на сайте Черниговского горсовета.

"Очень часто я слышу, например, почему вы хотите переименовать улицу Пушкина. Потому что это символ русской империи, которая едет на броне. Я уже не буду говорить о его творчестве, о том, как он писал о Мазепе, о том, как относился к польскому восстанию. По сути это был имперский рупор, трубивший очень красиво, идеологически за царя, за империю, за имперские амбиции", - прокомментировал перспективу переименования начальник Управления культуры и туризма Александр Шевчук.

Рабочая группа, которая занимается вопросом переименования, начала заседать в апреле, после ухода российских войск. В ее состав вошли историки, представители общественности, структурных подразделений городского совета и военные. Первоочередно было определено общее количество улиц и переулков (таких насчитали 148), которые требуют смены названий, "чтобы черниговцы не жили в пространстве, наполненном символами Российской Империи, годами нам навязываемых".

Члены рабочей группы решили по частям прорабатывать названия. Сейчас речь идет о первых 23. При определении нового наименования пытались учитывать историю, территориальное расположение и значение в дорожно-уличной сети города. В частности, проспект Рокоссовского хотят переименовать в проспект Левка Лукьяненко, улицу Емельяна Пугачева – в Швейцаровку, улицу Пушкина - в Василия Тарновского, а улицу Московскую – в Героев Мариуполя.

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