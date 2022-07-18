В Нью-Йорке решили переименовать Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине на Ukrainian Way (украинский путь).

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем Twitter-аккаунте.

"14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь", - написал он.

Теперь законопроект должен подписать мэр города.

Брайтон-Бич известен с 70-х годов прошлого века как "русский район" - место проживания выходцев из бывшего СССР. Он расположен на юге Бруклина на берегу Атлантического океана. Находится район между двумя другими прибережными районами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.