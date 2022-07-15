В Киеве снимают табличку с названием улицы Московской. Теперь она будет носить имя Князей Острожских.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

Сотрудники коммунальных служб демонтировали табличку при помощи специальной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что киевляне проголосовали за новые названия улиц. Согласно результатам голосования, улицу Булгакова теперь могут переименовать в Гулака-Артемовского. Улицу Ватутина - в Территориальной обороны. Улицу Льва Толстого - в Украинских героев. А одноименную площадь - в Старокиевскую.

Также мы писали, что в Киеве демонтировали мемориальные доски в память о Фучике и Тупикове.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.